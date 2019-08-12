Леоненко: Динамо может и должно обыгрывать Брюгге

Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко считает Динамо фаворитом в игре против бельгийцев, несмотря на поражение 0:1 в первом матче.

"Брюгге удивил чем? Вроде и игра шла, но в начале у Динамо был только момент у Беседина. И все. Во вторник нужно играть агрессивно.

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Почему Брюгге во втором тайме отдал полностью инициативу и играл на контратаках? Мне кажется, тренер уже готовился ко второму матчу. И может произойти наоборот: уже Брюгге будет играть на контратаках, а Динамо позиционно чувствует себя не очень хорошо. И мы это видим не только с Шахтером. Делать выводы по матчам против Львова и Карпат еще рано. Тем более, команды еще не готовы, мы видим, сколько ошибок.

Но Динамо может и должно обыгрывать Брюгге. Иначе, зачем задачи ставятся президентом? Тем более, поставлена ​​задача попасть в Лигу чемпионов", – рассказал Леоненко в эфире программы "Великий футбол".

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