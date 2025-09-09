– Как будет развиваться игра в Азербайджане?

– Вот это, наверное, самое неприятное. Выезды для нас как были тяжелыми, так и остаются. Самое главное – успеют восстановиться или нет после долгого перелета в Баку. Вторые матчи у нас всегда получаются сложнее первых, даже против слабых соперников. Напомню, что у нас очень серьезные проблемы с созданием моментов. Кто-то вообще считает, что с Францией Ванат должен был играть, а не Довбик. Но тренеру виднее, кто готов лучше.

Воробей выбрал оптимальную тактику для Украины на матч с Азербайджаном: "Ожидаю большего от этой команды"

Против Азербайджана нам придется взламывать насыщенную оборону. Когда обязательно надо выигрывать, то у нас начинаются сложности. Также нашу команду может расслабить то, что Исландия 5:0 обыграла азербайджанцев, а у нас были моменты с французами. Думаю, Ребров об этом напомнит в раздевалке.

– Ваш прогноз на матч.

– Пусть хотя бы 1:0 выиграют. Главное, чтобы восстановились, а то опять рассказывать начнут, что неделю добирались. Азербайджан надо обыгрывать в любом случае. Буду болеть за качественную игру нашей сборной, – сказал Леоненко для BLIK.ua.

Напомним, матч Азербайджан Украина состоится сегодня, 9 сентября. Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.

