Леоненко дал оригинальный совет Мораесу для повышения результативности

Бывший форвард Динамо Виктор Леоненко поделился своими впечатлениями от матча 12-го тура УПЛ Шахтер – Александрия (0:0).

"Главный виновник этого результата – Панькив. Я устал писать его фамилию сегодня. Ну и Мораесу, надо, наверное, поспать с мячом. Столько моментов не реализовал.

Шахтер – Александрия – 0:0 – видеообзор матча с двумя удалениями

Ну и пенальти этот знаменитый. Как можно не увидеть, когда так играют локтем? Хочолава ударил соперника. С удалением Патрика – все четко", – сказал Леоненко в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, после 12-ти туров УПЛ Шахтер уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в активе 34 очка.

Александрия остановила Шахтер в выездном матче УПЛ с двумя удалениями – первая потеря очков лидера