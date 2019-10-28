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Леоненко дал оригинальный совет Мораесу для повышения результативности

21:04 190 Читати українською
Леоненко дал оригинальный совет Мораесу для повышения результативности
Жуниор Мораес / Фото ФК Шахтер

Бывший форвард Динамо Виктор Леоненко поделился своими впечатлениями от матча 12-го тура УПЛ Шахтер – Александрия (0:0).

75’ Алан Патрик
 
Дмитрий Шастал 84’
75’ Алан Патрик
84’ Дмитрий Шастал

"Главный виновник этого результата – Панькив. Я устал писать его фамилию сегодня. Ну и Мораесу, надо, наверное, поспать с мячом. Столько моментов не реализовал.

Шахтер – Александрия – 0:0 – видеообзор матча с двумя удалениями

Ну и пенальти этот знаменитый. Как можно не увидеть, когда так играют локтем? Хочолава ударил соперника. С удалением Патрика – все четко", – сказал Леоненко в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, после 12-ти туров УПЛ Шахтер уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в активе 34 очка.

Александрия остановила Шахтер в выездном матче УПЛ с двумя удалениями – первая потеря очков лидера

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Теги
Юрий Панькив Юрий Панькив Жуниор Мораес Жуниор Мораес Шахтер Шахтер Виктор Леоненко Шахтер - Александрия
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