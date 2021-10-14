"Мы здорово начали первый тайм, но и боснийцы в конце тоже могли забивать. Первый тайм был равным и наверняка понравился всем болельщикам. Моментов было много с обеих сторон. Боснийцы выглядели свежими и чувствовали себя у нас, как дома. На выезде нам будет очень сложно.

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Замены нам тоже не помогли. У Яремчука игра не получилась. Я бы вообще поставил Довбика в основе. Выделить хочу Пятова, который сыграл хорошо. Ярмоленко тоже провел хорошую игру: был активным, забил, но его не хватает физически на весь матч. Это связано с тем, что он не имеет регулярной игровой практики в клубе. Зинченко и Малиновский не спасли бы ситуацию, так как второй тайм провалила вся команда.

Во втором тайме наши игроки просто встали и нас начали возить по полю. Нам могли забивать еще три. Мы ответили только опасным моментом Тымчика. Надеюсь, что к последнему матчу с боснийцами мы хорошо подготовимся. Мы будем болеть за всю команду. Босния – это неслабая команда, и ей не стыдно проиграть. Просто наших игроков принято превозносить, а потом материть. Это проблема", – сказал Леоненко в комментарии YouTube-канала "Великий футбол".

Напомним, украинцам осталось провести лишь одну игру в рамках квалификации к ЧМ-2022. В выездном матче против Боснии и Герцеговины команде Петракова нужно побеждать, чтобы гарантировать себе второе место в группе D. Поединок состоится 16 ноября.

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