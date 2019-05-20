Леоненко: Ахметову скоро будет неинтересно выигрывать такие чемпионаты

Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко высказался о чемпионском титуле Шахтера.

"Я считаю, что в успехах Шахтера виноват Ринат Леонидович (Ахметов. – прим). В определенной степени, в хорошем смысле слова, виноват и Луческу. Ахметов, подписав Тайсона, Исмаили и Марлоса, а за ними и новых, он сделал все.

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По сути, Фонсеке ничего не оставалось делать. Я думаю, что Ринату Леонидовичу скоро будет неинтересно выигрывать такие чемпионаты. Реально, соперников нет.

Это как Селтик – в который раз он там выиграл чемпионат? В 50-й? Но чемпионат – это одна история, а вот в Лиге чемпионов, наверное, будет сложно", – сказал Леоненко.

Напомним, Шахтер в матче 29-го тура УПЛ минимально обыграл Зарю и за три тура до окончания первенства стал чемпионом Украины.

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