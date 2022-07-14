"Меня уволили за высказывания против войны? Так Денисов думает. Думаю, после войны он будет думать по-другому, когда все узнает. Но он уже наверняка все знает. Когда ничего не говорят или говорят, но смешно... Ну уволили.

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Официальная позиция? Откуда я знаю. Что я сказал? Что спортсмены ничего не решают. А что я должен делать – где-то ковыряться, рыться? Да, я думаю, что меня уволили именно поэтому. Что у нас люди гибнут, а ты говоришь, что спортсмены ничего не решают. Я и сейчас могу сказать: спортсмены ничего не решают! Даже у нас они ничего не решают. Все решает власть! Это что новость для кого-то?

Денисов давно хотел меня уволить? Я люблю, когда есть факты. Возможно. Просто подойди и скажи, что ты уволен. Все. Какие проблемы? Просто нужно подойти и сказать. А не делать из меня диверсанта. Нашел из кого диверсанта делать. Я на Денисова не обижен. Просто нужно было иначе это сделать. А не так, что я диверсант. Он где-то откуда-то позвонил, сказал, а я почему-то диверсант, здесь сижу и никуда не собираюсь. Мог бы позвонить и сказать: мол, так и так", – сказал Леоненко в комментарии SportArena.

Напомним, скандальный эксперт работал на каналах "Футбол 1/2/3" с 2013 года. К слову, дальнейшая их судьба неизвестна – 11 июля Ринат Ахметов объявил, что вернет государству все лицензии, которыми владеют его СМИ.

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