"Все удавалось в первом тайме, ведь у Северной Македонии не получилось ничего противопоставить нашей игре, вообще беспроблемный первый тайм. Я бы так не радовался, потому что тренеры должны думать о втором тайме, потому что у нас снова герой Бущан.

Левченко назвал главную проблему сборной Украины в матче с Северной Македонией

При первом забитом мяче нашей сборной там была наигранная комбинация. Необязательно было пятой играть, там самое главное Караваеву нужно было коснуться мяча. Здесь все сложилось для Андрея Ярмоленко замечательно. Нужно не забывать, что соперник еще слаб, кто вообще думал, что Северной Македонии можем проиграть. Мы должны были их обыгрывать. Македонцам пришлось раскрываться, потому что вторая игра и очки им были нужны.

То, что мы провалили второй тайм, нужно разбирать. У нас два момента были. Ребята подумали, что у Андрея Николаевича мало седины. У команды нет класса, тебе все дается легко, и здесь команда вышла под названием "добавим седины" главному тренеру. Если в конце матча потеряли уверенность, значит нет класса, ничего особенного не было в игре, голы даются, все классно, контроль мяча, удары, полумоменты и тут раз – после перерыва выходит другая команда", – сказал Леоненко в эфире ТК Футбол.

Шевченко малював шедевр, але все зіпсували давні проблеми – сплав Динамо та Шахтаря перевершив Яремчука і Ярмоленка