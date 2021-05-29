"Со Славой после того, что произошло, мы еще не общались. Он не пьет, и тут такое случилось. Возможно, ему что-то подсыпали... Потому что на него это не похоже.

Шевчук покинул телеканалы "Футбол" после задержания полицией – экс-игрок Шахтера извинился за езду выпившим

Теперь из него сделают главного алкоголика страны, хотя он спортсмен, не пьет. Выпил там на юбилее два бокала вина, но ему много и не надо. Конечно, меня эта история не радует, потому что тем, кто его знает, трудно в такое поверить. Кто не знает, смешают и повесят ярлыки.

Слава очень активный человек, недавно приехал из Грузии, собирался в отпуск в Турцию. Никогда не сидит на месте, всегда в движении, занимается спортом. Уверен, переживет эту историю и сделает выводы", – цитирует Леоненко Meta-ratings.

"Я кинув пити і займатися сексом – найгірші 20 хвилин мого життя": правила життя бомбардира-ловеласа Джорджа Беста