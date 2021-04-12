"Раздражение нет, потому что, если Шахтер выиграет, все равно Динамо надо где-то очки терять. А я жду качества и победы от Динамо.

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Если они (киевляне – прим.) проиграют, то снова будут разговоры, мол, а как вы выиграли чемпионат, проиграв два раза (Шахтеру – прим.) 0:3? Мы забываем, что нет Сидорчука. На всякий случай, это капитан. Тем более, сейчас он отбирает мяч, начинает атаку, еще и заканчивает ее", – высказался Леоненко в эфире программы Великий Футбол.

К слову, перед Классическим отставание дончан от киевлян на вершине турнирной таблицы составляет 7 зачетных баллов. Противостояние двух грандов состоится уже в субботу, 17 апреля.

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