Леоненко – о Динамо – Шахтер: Я ожидал большего, не знаю, чем гордятся футболисты

Экс-игрок Динамо, футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал результат матча между киевлянами и Шахтером.

"Я ожидал большего. Не знаю, чем гордятся футболисты. Как и всегда, в нашей стране все повелись на голы. Но все впечатление смазали Тайсон за счет "паузы мастера" и Коваленко за счет того, что Морозюк отдает голевую.

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Где у Динамо были моменты? Были хорошие атаки, которые ничем не заканчивались. Это не моменты. Были хорошие выходы, но это уже не первую игру у Динамо красивые выходы.

У нас газеты и сайты больше пишут, чем выходит игры. Пишут, что Хацкевич пять или шесть раз обыграл Фонсеку, а на самом деле там были ничейные игры, просто кому-то больше повезло.

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Первый тайм Динамо играло на контратаках, а на второй тайм киевляне уже вышли на равных с Шахтером", – цитирует Леоненко Dynamomania со ссылкой на "Великий футбол".