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Леонардо вернется в Милан, – СМИ

16:24 42 Читати українською
Леонардо вернется в Милан, – СМИ
Леонардо

Экс-наставник итальянских Милана и Интера Леонардо может вернуться к работе в "красно-черном" клубе на одной из административных должностей.

Бразилец вернется в Милан, в котором провел более 6 лет в статусе игрока и главного тренера. Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Пока остается неизвестным, какую именно должность займет Леонардо. Вероятно, речь идет о должности спортивного директора, которую вскоре может покинуть Массимо Мирабелли. В субботу Милан обновил менеджмент после смены собственника. В частности, Паоло Скарони стал новым президентом клуба, а исполнительный директор Марко Фассоне покинул "россонери".

Отметим, что Леонардо в 2011-2017 году был спортивным директором французского ПСЖ.

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Теги
Италия Милан Милан Массимо Мирабелли Леонардо Араужо Леонардо Араужо
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