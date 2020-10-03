"Мне и руководству ПСЖ не понравились заявления Томаса Тухеля о нашей работе на трансферном рынке. Мы хотим работать с людьми, которые счастливы быть в ПСЖ.

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Если вы решили остаться, то уважайте решение клуба. Учитывая нынешний контекст, это более чем странно со стороны Тухеля", – цитирует Леонардо журналистка издания L'Equipe Кэрин Галлье на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, немецкий специалист заявил, что, если ПСЖ хочет конкурировать с топ-клубами Европы, то должен последовать примеру Ливерпуля, Манчестер Сити, Интера и Атлетико, которые активно работали во время трансферного окна. Приобретений ПСЖ Тухеля оказалось недостаточно: парижане выкупили форварда Мауро Икарди у Интера и вратаря Серхио Рико у Севильи, арендовали защитника Ромы Алессандро Флоренци и подписали голкипера Александра Летелье, у которого закончился контракт с Орлеаном.

К слову, ПСЖ неубедительно стартовал в новом сезоне чемпионата Франции, потерпев два поражения подряд. Впоследствии подопечные Тухеля пришли в себя и благодаря четырем победам поднялись на вторую строчку турнирной таблицы Лиги 1.

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