Спортивный директор ПСЖ Леонардо Араужо отреагировал на слухи о переговорах клуба и Зинедине Зидане.

Пресса активно сватает бывшего наставника Реала в кресло главного тренера ПСЖ. Маурисио Почеттино якобы после завершения сезона покинет парижский клуб, ведь хочет вернуться к работе в АПЛ.

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"Мы никогда не контактировали с Зиданом или каким-либо другим тренером. Даже перед тем, как Почеттино возглавил нашу команду, мы также не вели переговоры по назначению Зидана", – приводит слова Леонардо Фабрицио Романо со ссылкой на Europe 1.

Добавим, что после 18 туров чемпионата Франции ПСЖ набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице. В группе ЛЧ французы финишировали вторыми и в 1/8 финала встретятся с Реалом.

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