"Анализируя 4 тайма против Манчестер Сити, мне кажется, что в двух первых мы превосходили их. Однако, итог предопределили наши ошибки. У них отличная команда, которая долго играет под руководством одного и того же тренера. Их сегодняшнее положение – заслуженно.

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Сейчас не время для балансовых отчетов, но мы думаем об улучшении. Никаких обязательств для победы в Лиге чемпионов нет, наша команда уже в топ-4 лучших в Европе. Основа команды будет сохранена. У нас опытная, но одновременно и довольно молодая команда. Есть игроки в возрасте 22-28 лет, создающие очень прочную основу. ПСЖ всегда растет, нам не хватает лишь мелочей, чтобы выиграть Лигу чемпионов", – заявил Леонардо в комментарии Sky Sport.

Напомним, что накануне Манчестер Сити уверенно одолел ПСЖ, забив по мячу в каждом из таймов. Соперник "горожан" в решающем матче турнира определится в противостоянии лондонского Челси и мадридского Реала.

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