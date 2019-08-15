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Леонардо опроверг отстранение Неймара от тренировок

15 августа 23:07 32 Читати українською
Леонардо опроверг отстранение Неймара от тренировок
Неймар / ФК ПСЖ

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал информацию об отстранении Неймара от тренировок.

"Информация, что Неймар отстранён от тренировок с командой, – это ложь. Он работает по индивидуальной программе, восстанавливаясь от травмы. Он игрок ПСЖ, у него есть контракт с клубом на три года, не стоит об этом забывать. Мы должны всё проанализировать, прежде чем он сможет вернуться на поле.

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Если говорить о реакции фанатов на него, то Неймар совершил ошибки. Я не был с ним знаком раньше. Со временем я узнаю его. И я искренне думаю, что он хороший парень с очень хорошим прошлым. Он потрясающий игрок.

Как уже известно, клуб ведёт переговоры по его будущему, но никаких подвижек в этом вопросе нет", – сказал Леонардо RMC.

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Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция Леонардо Араужо Леонардо Араужо
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