Спортивный директор французского Пари Сен-Жермен Леонардо Араужо отреагировал на слухи о назначении Зинедина Зидана на должность главного тренера команды вместо Маурисио Почеттино. Аргентинец в свою очередь якобы возглавит Манчестер Юнайтед.

"Мы не хотим, чтобы Почеттино уходил. Он никогда не подавал запрос на уход, и ни один клуб с нами никогда не связывался по этому вопросу.

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Мы уважаем Зидана за его игровые и тренерские достижения, но мы не вели с ним переговоры. Смешно представлять, что встреча с Зиданом могла состояться в большой гостинице в Париже на глазах всей планеты", – рассказал функционер в комментарии The Athletic.

Напомним, что слухи об отставке Почеттино усилились после увольнения Уле Гуннара Сульшера с должности наставника МЮ. Аргентинский специалист мог возглавить "красных дьяволов" еще до назначения норвежца.

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