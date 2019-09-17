Леонардо: Неймар – достояние всего футбола, а не только ПСЖ

Спортивный директор французского клуба ПСЖ Леонардо высказался относительно ситуации вокруг Неймара и охарактеризовал его отношение к работе на футбольном поле.

"Думаю, Неймар допустил ошибку. Когда трансферное окно закрылось, он поехал в национальную сборную и провел хороший матч. Вернулся на позитиве. Это помогло ему приступить к работе. Он вернулся вовремя и хорошо себя вел.

Неймар – о своем возвращении в состав ПСЖ: Все знали, что я хотел уйти

Матч со Страсбуром был очень важен для него, потому что ему было непросто в таких условиях. Он играл в тишине и забил невероятный гол. Настоящая голливудская история. Он вел очень хорошее общение, честное, прямое, скромное. Он сосредоточен на ПСЖ.

Нельзя сказать, что все наладилось, но что было, то было. Он очень хорошо вел себя в течение матча. Он тренируется на профессиональном уровне. Он не плохой парень. Неймар – это достояние всего футбола, а не только ПСЖ", – приводит слова Леонардо RMC Sport.

"Неймар – сын шл*хи": болельщики ПСЖ поиздевались над форвардом – Барселона пытается спасти бразильца