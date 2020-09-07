Спортивный директор ПСЖ Леонардо считает форвардов своего клуба – Неймара и Килиана Мбаппе – лучшими после Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Мы хотим продолжать работать с Неймаром и Мбаппе. Это ясно для всех. Иметь двоих таких игроков в одной команде – это здорово.

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Месси и Роналду были каждый в своем собственном клубе. У нас есть два лучших футболиста в мире после Месси и Роналду", – цитирует Леонардо издание Goal.

Напомним, по итогам прошлого сезона ПСЖ стал победителем Лиги 1. Также команда выиграла Кубок Франции и Кубок лиги. В Лиге чемпионов парижане добрались до финала, где с минимальным счетом уступили мюнхенской Баварии (0:1).

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