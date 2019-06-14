Леонардо назначен спортивным директором ПСЖ

ПСЖ официально объявил о возвращении бразильца Леонардо на должность спортивного директора парижского клуба.

"Я очень рад снова вернуться в ПСЖ. Этот клуб так много значит в моей футбольной карьере и просто в моей жизни.

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Я действительно пережил здесь большие эмоции, как игрок в 90-х годах, а недавно и в качестве спортивного директора вместе с президентом Насером Аль-Хелаифи, когда я вернулся в клуб в 2011 году. Рад снова стать частью этого нового клуба, к которому я чувствую глубокое уважение", – поделился Леонардо в комментарии официальному сайту ПСЖ.