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Леонардо: Кака хочет ознакомиться с работой директора, мы встретимся в сентябре

19:42 55 Читати українською
Леонардо: Кака хочет ознакомиться с работой директора, мы встретимся в сентябре
Рикардо Кака / Фото: соцсети

Экс-хавбек Милана Рикардо Кака хочет ознакомиться с особенностями административной работы в футбольном клубе.

"Кака – мой ученик, он хочет узнать, как работать директором. Он последний представитель Милана, который выигрывал "Золотой мяч", так что, несомненно, он будет рядом с клубом.

Кака завершил карьеру – от угрозы паралича и возке Месси до последнего обладателя ЗМ среди людей и советы Шевченко

Мы поговорим в сентябре, но у него не будет никакой роли. Я просто встречусь с ним, и мы поговорим. Он будет близок к Милану, но у него не будет никакой роли", – цитирует спортивного директора Милана портал Calciomercato.

Кака выступал за Милан в 2003-2009 и 2013-2014 годах.

Теги
Рикардо Кака Рикардо Кака Милан Милан Италия
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