Ленс вынужден покинуть Бешикташ из-за войны с президентом – экс-динамовца уже ждут в ОАЭ

Атакующий хавбек Бешикташа Джермейн Ленс вскоре может сменить клубную прописку.

Арабский Аль-Айн готов приютить 32-летнего нидерландца, информирует Fotomac.

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Президент Бешикташа Ахмет Нур не хочет даже говорить с Ленсом и ищет как можно более выгодный вариант с продажей. Аль-Айн планирует заменить Балажа Джуджака, и бывшая звезда Динамо выглядит достойным кандидатом. Ленс якобы заинтересован в переходе, поэтому остается дождаться соглашения между клубами.

К слову, Бешикташ может лишиться еще одного дорогостоящего экс-динамовца – центрбек Домагой Вида заинтересовал несколько английских клубов.

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