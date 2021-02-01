Джермейн Ленс стал игроком Карагюмрюка, сообщает официальный сайт клуба. Вингер перебрался в стамбульский коллектив из Бешикташа на правах аренды до лета 2021 года.

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В текущем сезоне Ленс сыграл в 4 матчах во всех турнирах за "черных орлов", отметился одним голом и одним ассистом. Заметим, что в турнирной таблице Суперлиги Бешикташ расположился вторым, а Карагюмрюк – восьмым.

Джермейн выступал за киевское Динамо с 2013 по 2015 годы. За это время он успел принять участие в 78 поединках, забить 16 мячей и отдать 19 ассистов.

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