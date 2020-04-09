Ленс может продолжить карьеру в Нидерландах – экс-звездой Динамо интересуются сразу два клуба

Хавбек Бешикташа Джермейн Ленс близок к возвращению на родину.

Сразу два представителя чемпионата Нидерландов намерены подписать Джермейна Ленса, сообщает Fanatik.

Ленс получил строгое предупреждение – он может остаться без клуба

Имена клубов не оглашаются, но известно, что Бешикташ уже дал предварительное согласие на уход 32-летнего нидерландца.

Напомним, в Украине Ленс известен своими выступлениями за Динамо в 2013-2015 годах. В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Джермейн провел 16 матчей, в яки отметился голом и двумя ассистами.

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