Ленс может продолжить карьеру в Нидерландах – экс-звездой Динамо интересуются сразу два клуба

Интервью — 13:30 498
-
"У 90-х зарплату гравцям виплачували кабанчиками, бензином": економічна криза, кримінальні авторитети і трансфер у Зеніт
-
Большая дилемма Барселоны – топ-форвард против бывшего лидера и роль Месси в трансферной политике в условиях кризисаИспания — 12:35 220
-
Украина сохранила место в топ-25 обновленного рейтинга ФИФАСборная Украины — 12:13 137
-
"Месси в Интере – это реальность": аргентинский телеканал интригует инсайдом и анонсирует сделку векаИталия — 10:26 321
-
Мораес хочет вернуться в БразилиюУкраина — 10:11 353