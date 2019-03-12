Лено назвал раздражителя, который мотивировал Арсенал победить Манчестер Юнайтед

Голкипер Арсенала Бернд Лено рассказал, что мотивировало "канониров" одержать победу над Манчестер Юнайтед в матче 30 тура АПЛ.

Бернд Лено заявил, что танцы Джесси Лингард в матче 4 раунда Кубка Англии мотивировали Арсенал победить "красных дьяволов" в матче 30 тура АПЛ.

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"Ты никогда не забываешь, когда кто-то празднует. Ты не хочешь видеть этого снова, поэтому мы были мотивированы. И мы знали о наших шансах перед игрой, ведь Юнайтед был лишь на 1 очко впереди нас", – сказал Лено Sky Sports.

Арсенал переиграл Манчестер Юнайтед со счетом 2:0 и вышел на 4 место в турнирной таблице АПЛ.

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