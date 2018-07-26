Лемар прибыл в Атлетико

Полузащитник сборной Франции Тома Лемар присоединился к своей новой команде – мадридскому Атлетико, который готовится к старту нового сезона.

Хавбек уже в распоряжении тренерского штаба "матрасников" во главе с Диего Симеоне, сообщает официальный сайт Атлетико.

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Мадридцы сейчас находятся в Сингапуре, где играют в Международном кубке чемпионов. Лемар стал игроком Атлетико в июне. Его трансфер из Монако стоил мадридскому клубу ориентировочно 70 млн евро. Француз заключил с "матрасниками" 5-летнее соглашение.

В сезоне 2017/18 Тома Лемар провел за Монако 35 матчей, в которых забил 3 мяча. Недавно он стал чемпионом мира в составе национальной сборной.