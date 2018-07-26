toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
МАРИУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН УКРАИНА U-19 - ПОРТУГАЛИЯ U-19 ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Лемар прибыл в Атлетико

20:50 88 Читати українською
Лемар прибыл в Атлетико
Тома Лемар / фото из соцсетей

Полузащитник сборной Франции Тома Лемар присоединился к своей новой команде – мадридскому Атлетико, который готовится к старту нового сезона.

Хавбек уже в распоряжении тренерского штаба "матрасников" во главе с Диего Симеоне, сообщает официальный сайт Атлетико.

Международный кубок чемпионов: Атлетико обыграл Арсенал в серии пенальти

Мадридцы сейчас находятся в Сингапуре, где играют в Международном кубке чемпионов. Лемар стал игроком Атлетико в июне. Его трансфер из Монако стоил мадридскому клубу ориентировочно 70 млн евро. Француз заключил с "матрасниками" 5-летнее соглашение.

В сезоне 2017/18 Тома Лемар провел за Монако 35 матчей, в которых забил 3 мяча. Недавно он стал чемпионом мира в составе национальной сборной.

Теги
Атлетико Атлетико Испания Тома Лемар Тома Лемар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
18
час
:
9
мин
Сумы
16:30
Зирка
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук