Леманн вошел в тренерский штаб Аугсбурга

Легендарный экс-вратарь Шальке, дортмундской Боруссии, лондонского Арсенала и ряда других клубов Йенс Леманн присоединился к одному из аутсайдеров немецкой Бундеслиги Аугсбургу.

Бывший кипер сборной Германии вошел в тренерский штаб "фуггеров", сообщает официальный сайт Аугсбурга.

"Уход Коноплянки из Шальке исключен", – эксперт Kicker

Леманн заключил контракт до 2020 года и стал одним из помощников главного тренера Мануэля Баума. 49-летний специалист ранее работал в штабе Арсена Венгера, но новый наставник Арсенала Унаи Эмери уволил его и еще 5 тренеров из штата "канониров" летом.

Аугсбург после 19-ти туров набрал 15 очков и занимает 15-ю строчку в Бундеслиге, опережая зону переходных матчей всего на очко.

Неймовірна результативність Бундесліги та Серії А, Бензема – космос, Сульшер побив Арсенал: підсумки євровікенду