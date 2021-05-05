Легенда Бундеслиги потерял место в совете директоров берлинской Герты, сообщает официальный сайт клуба.

АПЛ объявила о бойкоте соцсетей – благородные мотивы

Во время матча Лиги чемпионов Манчестер Сити – ПСЖ Леманн прислал сообщение "Денниса позвали чисто символически, чтобы был черный парень?", которое ошибочно получил сам экс-защитник сборной Германии, а ныне – телеэксперт Деннис Аого. Сын немки и нигерийца сделал скриншот и выложил его в Instagram с риторическим вопросом "Ого, ты серьезно? Пожалуй, эти слова были адресованы не мне".

Леманн лично извинился перед Аого и сделал пост с извинениями в своем Twitter, но избежать скандала не смог и потерял место в менеджменте Герты. Президент берлинцев Вернер Гегенбауэр отметил, что такое поведение не соответствует клубным ценностям и поддержал решение акционеров.

Ман Сити – ПСЖ: заслуженный выход "горожан" в финал ЛЧ, лучший матч в карьере Зинченко и ложка мёда в провале парижан