"У Андриха какие-то проблемы с личностью, что он должен так выделяться? Мне, как партнеру по команде, это показалось бы очень странным. И я не думаю, что тренер сборной тоже считает, что это замечательно.

Качели экстра-тайма в видеообзоре матча Испания – Германия – 2:1

Сначала были светлые волосы, теперь они розовые. Что он хочет нам этим показать? Сегодня нужно быть очень осторожным. Возможно, он чувствует себя женщиной. Нужно быть очень толерантным. Но в рамках национальной футбольной сборной, которая является элитой, это, как мне кажется, в какой-то момент становится слишком", – цитирует Лемана SportBild.

К слову, Йенс не впервые попадает в скандал из-за странных высказываний: ранее он потерял работу в совете директоров берлинской Герты из-за бытового расизма (во время матча Лиги чемпионов Манчестер Сити – ПСЖ Леманн прислал сообщение "Дениса позвали чисто символически, чтобы был черный парень?", которое по ошибке получил сам экс-оборонец сборной Германии, а ныне – телеэксперт Денис Аого).

Напомним, сборная Германии накануне завершила свои выступления на Евро-2024, пропустив от Испании на последней минуте дополнительного времени (1:2) в четвертьфинальном матче.

Испания вышла в полуфинал Евро-2024, одолев Германию на последних минутах овертайма