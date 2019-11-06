Леко: Сейчас уровень Динамо Загреб выше, чем тогда, когда я выступал

Бывший полузащитник загребского и киевского Динамо Йерко Леко убежден, что команда из столицы Хорватии имеет хорошие шансы обыграть донецкий Шахтер и выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

"Помню, играл с загребским Динамо против Черноморца, тогда было трудно – ничья, поражение. А сейчас загребское Динамо играет наравне с Шахтером. Сейчас уровень команды с тренером Ненадом Бьелицей выше, чем тогда, когда я выступал.

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Динамо достойно сыграл с Манчестер Сити, несмотря на поражение 0:2. Есть шанс пройти дальше в Лиге чемпионов. Это успех. Матч в Харькове показал, что загребское Динамо готово обыграть Шахтер", – сказал Леко в эфире телеканала Футбол.

Напомним, Леко выступал за загребское Динамо с 2000-го по 2002-й год, затем перешел в киевское Динамо, где провел 4 года, а затем вернулся в столицу Хорватии.

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