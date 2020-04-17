Леко признался, с кем из динамовцев поддерживает отношения – география удивила

Экс-полузащитник киевского Динамо Йерко Леко рассказал о дружбе с бывшими одноклубниками.

"Больше всего созваниваемся с Сабличем, ведь живем в одной стране и с Марисом Верпаковскисом. Также общаемся с Чернатом, Пеевым, Эль Каддури, Нинковичем.

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Виделись с Ребровым и Дмитрулиным, немного переписываемся с Шацких в соцсетях. Также хорошие отношения были с Несмачным, но уже давно не видел его. Созванивались с Родолфо – он мне даже прислал свою футболку из Бразилии. Это друзья, которые остались на всю жизнь.

Несмотря на то, что Динамо я покидал не очень хорошо, отказывался подписывать новый контракт, из-за чего полгода провел в дубле – у меня со всеми остались прекрасные отношения: и с президентом, с которым мы виделись, уже когда я выступал в Монако, и с другими сотрудниками клуба", – сказал Леко в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, хорватский хавбек защищал цвета Динамо в 2002-2006 годах. С "бело-синими" Йерко дважды становился чемпионом Украины и еще трижды завоевывал Кубок страны.

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