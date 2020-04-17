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Леко признался, с кем из динамовцев поддерживает отношения – география удивила

15:13 102 Читати українською
Леко признался, с кем из динамовцев поддерживает отношения – география удивила
Йерко Леко / ФК Динамо Киев

Экс-полузащитник киевского Динамо Йерко Леко рассказал о дружбе с бывшими одноклубниками.

"Больше всего созваниваемся с Сабличем, ведь живем в одной стране и с Марисом Верпаковскисом. Также общаемся с Чернатом, Пеевым, Эль Каддури, Нинковичем.

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Виделись с Ребровым и Дмитрулиным, немного переписываемся с Шацких в соцсетях. Также хорошие отношения были с Несмачным, но уже давно не видел его. Созванивались с Родолфо – он мне даже прислал свою футболку из Бразилии. Это друзья, которые остались на всю жизнь.

Несмотря на то, что Динамо я покидал не очень хорошо, отказывался подписывать новый контракт, из-за чего полгода провел в дубле – у меня со всеми остались прекрасные отношения: и с президентом, с которым мы виделись, уже когда я выступал в Монако, и с другими сотрудниками клуба", – сказал Леко в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, хорватский хавбек защищал цвета Динамо в 2002-2006 годах. С "бело-синими" Йерко дважды становился чемпионом Украины и еще трижды завоевывал Кубок страны.

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Марис Верпаковскис Флорин Чернат Сергей Ребров Сергей Ребров Юрий Дмитрулин Горан Саблич Горан Саблич Родолфо Родолфо Максим Шацких Максим Шацких Бадр Эль Каддури Бадр Эль Каддури Андрей Несмачный Андрей Несмачный Милош Нинкович Милош Нинкович Єрко Леко Єрко Леко Монако Монако Игорь Суркис Георгий Пеев
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