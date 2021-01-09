Бывший полузащитник Динамо Ерко Леко стал главным тренером Локомотивы, сообщает официальный сайт загребского клуба.

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О сроках соглашения пока не сообщается. 40-летний специалист последние полгода работал помощником уже экс-тренера Горана Томича. До этого, 3,5 года Леко тренировал юниорскую команду Локомотивы.

Напомним, хорватский хавбек защищал цвета Динамо в 2002-2006 годах. С "бело-синими" Ерко дважды становился чемпионом Украины и еще трижды завоевывал Кубок. В Локомотиве Леко выступал с 2014 по 2016 годы, где и завершил карьеру футболиста.

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