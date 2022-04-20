Кубок Германии, 1/2 финала

РБ Лейпциг – Унион – 2:1

Голы: Силва, 61, Форсберг, 90+3 – Беккер, 25

Многие еще перед полуфиналами вручили Лейпцигу трофей, учитывая скромный статус конкурентов и форму самих "быков". Но Доменико Тедеско немало помучился с Унионом.

Берлин открыл счет после классной размашистой атаки – Беккер на дальней штанге замкнул прострел Триммеля. После этого столичная команда отошла в оборону и дисциплинированно защищала свои владения. Лучший шанс забить в ответ имел Силва, однако португалец завершил красивую комбинацию неточным ударом.

Во втором тайме Лейпциг усилил давление и оформил камбек. Нкунку нарвался на фол в чужой штрафной и заработал пенальти – Силва реализовал 11-метровый. А в компенсированное время Форсберг вырвал для РБ победу. Затяжная атака, в ходе которой футболисты Униона выбивали мяч с линии ворот, дошла до логического завершения. Швед головой замкнул подачу Хенрикса.

Лейпциг вышел в финал Кубка Германии, где сразится с Фрайбургом. Это уже третье появление саксонцев в финале национального кубка за 4 последних года. Матч состоится 21 мая на Олимпиаштадионе.

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