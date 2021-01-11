Защитник РБ Лейпциг Дайот Упамекано остается желанным трансфером многих топ-клубов Европы. Правда, получить его зимой не удастся.

Немецкий гранд не готов продавать своего основного защитника в зимнее трансферное окно, поэтому он останется в клубе, как минимум, до лета, утверждает Фабрицио Романо.

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Заинтересованные в Упамекано гранды смогут приобрести защитника именно летом, заплатив фиксированную сумму выкупа – 42 миллиона евро. Стоит заметить, что за Дайотом выстроилась целая очередь из топ-клубов – Арсенал, МЮ, Ливерпуль, Реал, Барселона, Челси и Бавария. Последнюю называют главным претендентом на игрока.

22-летний француз в текущем сезоне провел за Лейпцпиг 21 поединок и отметился одним голом. Портал Transfermarkt оценивает Дайота Упамекано в 60 млн евро.

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