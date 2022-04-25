В Германии существует традиция – перед матчем хозяева включают гимн гостей. Однако Лейпциг в субботу отошел от этого обычая, когда в гости приехал Унион. На Ред Булл Арене не прозвучал гимн "Eisern Union!"

РБ Лейпциг на последних минутах опозорился с Унионом и отпустил Байер в отрыв

Лейпциг объяснил свое решение тем, что гимн Униона от Нины Хаген мелодически перекликается с гимном СССР. И даже в тексте можно найти аналогии. "Мы пригласили на матч 600 украинских беженцев. Они неправильно поймут", – объяснил представитель РБ.

Унион уже не раз слышит критику о сходстве собственного гимна с гимном советских преступников, потому никакого возмущения из Берлина не звучало. Что интересно, Унион и Лейпциг за три дня до этого встречались на Ред Булл Арене, и тогда хозяева включили песню гостей.

Гимн Униона: