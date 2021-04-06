Дариуш Журав больше не является наставником "железнодорожников". Клуб объявил об отставке тренера.

Руководство клуба решило попрощаться с 48-летним тренером и поблагодарило его за работу. К следующему поединку против варшавской Легии (за которую выступают Назарий Русин и Артем Шабанов) команду Василия Кравца будут готовить ассистенты Журава, сообщает официальный сайт Леха.

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Имя нового тренера объявят позже. Дариуш Журав возглавил "железнодорожников" в 2019 году, сменив Адама Навалку. Под его руководством команда сыграла 72 матча чемпионата (29 побед, 24 ничьих и 19 поражений), а также 19 поединков в Кубке Польши и Лиге Европы. Журав стал четвертым тренером в XXI веке на количеству матчей в статусе наставника Леха.

После 23-го тура Экстраклясы Лех занимает лишь 10 место в турнирной таблице.

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