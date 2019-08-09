Лех с Костевичем уступил дома Шленску

Защитник Владимир Костевич вышел в стартовом составе Леха на матч против Шленска.
Польша. Экстракляса, 4 тур
Лех – Шленск – 1:3
Голы: Йевтич, 15 – Пих, 6 (пен.), Брожь, 16, 27
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Лех в матче 4 тура Экстраклясы дома принимал Шленск Вроцлав. Украинец Владимир Костевич вышел с первых минут и провел на поле 71 минуту. Правда, судьба матча решилась в первые полчаса игры.
Уже в начале встречи команда из Вроцлава получила право на пенальти, который реализовал Роберт Пих.Но через 9 минут после стремительного рывка форвард хозяев Дарко Йевтич восстановил равновесие. Тогда за дело взялся ветеран Шлёнска Лукаш Брожь. Игрок отличился дублем, особенно красивым получился второй гол, когда он с острого угла головой перебросил голкипера Леха.
После 4 туров команда из Познани набрала 7 очков и находится на 2 позиции в турнирной таблице.