Лех с Костевичем уступил дома Шленску

Защитник Владимир Костевич вышел в стартовом составе Леха на матч против Шленска.

Польша. Экстракляса, 4 тур

Лех – Шленск – 1:3

Голы: Йевтич, 15 – Пих, 6 (пен.), Брожь, 16, 27

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Лех в матче 4 тура Экстраклясы дома принимал Шленск Вроцлав. Украинец Владимир Костевич вышел с первых минут и провел на поле 71 минуту. Правда, судьба матча решилась в первые полчаса игры.

Уже в начале встречи команда из Вроцлава получила право на пенальти, который реализовал Роберт Пих.Но через 9 минут после стремительного рывка форвард хозяев Дарко Йевтич восстановил равновесие. Тогда за дело взялся ветеран Шлёнска Лукаш Брожь. Игрок отличился дублем, особенно красивым получился второй гол, когда он с острого угла головой перебросил голкипера Леха.

После 4 туров команда из Познани набрала 7 очков и находится на 2 позиции в турнирной таблице.