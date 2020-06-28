Лех с Бутко в составе удержал ничью в матче со Шленском

Познанский Лех с Богданом Бутко в составе расписал результативную ничью в матче 33-го тура польской Экстраклясы против Шленска (2:2). Читайте отчет о матче на сайте Футбол 24.

Чемпионат Польши 2019/20, 33-й тур

Шленск – Лех – 2:2

Голы: Пуэрто, 76, Лабодько, 86 – Гюткьер, 17, Модер, 83, (пен.)

Лех вышел вперед в счете в первом тайме, Гюткьер удачно сыграл на добивании после блокировки защитника. Команда Бутко вела в счете до 76 минуты, когда Пуэрто выровнял положение. Модер на 83 минуте реализовал пенальти, но Лабодько установил окончательный счет.

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Отметим, что Бутко провел на поле весь поединок, однако не отличился результативными действиями. Его Лех набрал 54 очка и расположился на 2 месте (Пяст третий с таким же количеством зачетных баллов), Шленск с 53 пунктами остался четвертым.

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