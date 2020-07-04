Лех с Бутко обыграл Легию и сократил отставание от лидера чемпионата Польши

Познанский Лех с Богданом Бутко в составе победил Легию в рамках 34-го тура чемпионата Польши. Читайте отчет о матче на сайте Футбол 24.

Чемпионат Польши 2019/20, 34-й тур

Лех – Легия – 2:1

Голы: Юзвяк, 24, Камински, 29 – Левчук, 71

Лех еще в первом тайме оформил комфортное преимущество – Юзвяк сначала отличился сам, а затем ассистировал Камински. Легия смогла отыграться только после перерыва – Левчук отличился голом престижа. Добавим, что Бутко провел на поле полный поединок, тогда как Костевич провел все время на скамейке запасных.

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Таким образом, Лех набрал 57 очков и закрепился на второй позиции, Легия с 65 пунктами осталась первой за три тура до окончания чемпионата.

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