toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ШАХТЕР - КОЛОС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ

Лех с Бутко обыграл Краковию Дитятьева – еще один украинец не вышел на поле

00:27 - Читати українською
Лех с Бутко обыграл Краковию Дитятьева – еще один украинец не вышел на поле
Игроки Леха / фото: ФК Лех

Познанский Лех минимально победил Краковию в рамках 36-го тура польской Экстраклясы. Читайте отчет о матче на сайте Футбол 24.

Чемпионат Польши 2019/20, 36-й тур

Краковия – Лех – 1:2

Голы: Чрномаркович, 81, (аг.) – Гюткьер, 25, Марчвински, 73

Лех на правах фаворита захватил инициативу в матче и вышел вперед на 25 минуте благодаря голу Гюткьера. После перерыва Марчвински удвоил преимущество. В этом матче суждено забивать только представителям Леха, однако Чрномаркович перепутал ворота и забил за Краковию гол престижа. Отметим, что на поле полный матч провели украинцы Богдан Бутко Алексей Дитятьев – последний с капитанской повязкой. А вот Костевич раз остался на скамейке запасных.

Чигринский получил травму – АЕК не сумел выиграть битву за Лигу чемпионов

Эта победа не изменила положения команд – Лех с 63 пунктами отстает на 6 очков от лидера первенства Легии, а Краковия с 52 зачетными баллами осталась шестой.

Маліновський як одна з трьох загадок всесвіту – італійські ЗМІ шаленіють від українця, якому підшукали топові клуби

blog_ava
Наполи почти подписал Малиновского – почему украинец оказался в Аталанте
15 июля
20004
Теги
Мир Украинцы за рубежом Польша Богдан Богдан Бутко Владимир Владимир Костевич Алексей Алексей Дитятьев Лех Лех Краковия Краковия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • ФИФА сохранила правило "пяти замен" на сезон 2020/21
    Світ — 15 июль1763 ФИФА сохранила правило "пяти замен" на сезон 2020/21
17
час
:
22
мин
Динамо Киев
19:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук