Лех с Бутко обыграл Краковию Дитятьева – еще один украинец не вышел на поле

Познанский Лех минимально победил Краковию в рамках 36-го тура польской Экстраклясы. Читайте отчет о матче на сайте Футбол 24.

Чемпионат Польши 2019/20, 36-й тур

Краковия – Лех – 1:2

Голы: Чрномаркович, 81, (аг.) – Гюткьер, 25, Марчвински, 73

Лех на правах фаворита захватил инициативу в матче и вышел вперед на 25 минуте благодаря голу Гюткьера. После перерыва Марчвински удвоил преимущество. В этом матче суждено забивать только представителям Леха, однако Чрномаркович перепутал ворота и забил за Краковию гол престижа. Отметим, что на поле полный матч провели украинцы Богдан Бутко Алексей Дитятьев – последний с капитанской повязкой. А вот Костевич раз остался на скамейке запасных.

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Эта победа не изменила положения команд – Лех с 63 пунктами отстает на 6 очков от лидера первенства Легии, а Краковия с 52 зачетными баллами осталась шестой.

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