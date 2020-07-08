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Лех с Бутко и Костевичем драматично вылетел из Кубка Польши в серии пенальти

8 июля 23:57 - Читати українською
Лех с Бутко и Костевичем драматично вылетел из Кубка Польши в серии пенальти
Богдан Бутко / Лех

Украинские легионеры Леха не сумели прорваться в финал турнира, чтобы разыграть титул с Краковией.

Кубок Польши, 1/2 финала

Лех – Лехия – 1:1 (по пенальти – 3:4)

Голы: Рамирес, 65 – Пайшао, 62

Во вчерашнем полуфинале Краковия Алексея Дитятьева разгромила Легию и стала первым финалистом турнира. Соперник определялся сегодня – встречались Лех и Легия.

Богдан Бутко начал матч в стартовом составе хозяев на правом фланге обороны. Выполнил несколько прострелов, даже остро заходил в штрафную площадь, но там не сумел отдать точный пас.

Владимир Костевич остался в запасе познанской команды, войдя в игру аж в овертайме. Основное время завершилось вничью 1:1 – Пайшао вывел Лехию вперед, однако Рамирес сразу сравнял счет.

Лех был ближе к победе. Голкиперу гостей Аломеровичу пришлось совершить 10 сейвов, чтобы дождаться серии послематчевых пенальти. В "лотереи" всех ждала драма.

Лех реализовал первые 3 удара, а Лехия к четвертому уже дважды ошиблась. Однако потом все резко изменилось. Гости начали забивать, а хозяева трижды подряд не реализовали свои попытки. У Леха травмировался голкипер, вышел дублер, но не спас и он.

Бутко и Костевич не били 11-метровые и упустили шанс сыграть в финале Кубка Польши.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Богдан Богдан Бутко Владимир Владимир Костевич Лех Лех
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