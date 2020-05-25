Лех не отпустил Костевича в Динамо Загреб – стало известно, почему трансфер сорвался

Защитник польского Леха мог продолжить карьеру в загребском Динамо, которое сделало предложение о трансфере.

Летом 2019 года Динамо Загреб могло подписать Владимира Костевича. Хорватский клуб не сумел достичь согласия с Лехом об условиях перехода украинца.

Костевич имел на руках предложение от Динамо З – Лех не отпустил украинца

Как стало известно "Футбол 24", Костевич не перешел в Динамо Загреб-за того, что клубы не сумели договориться о финансовых условиях трансфера. Лех хотел получить за Владимира 1,5-2 млн евро, а также 20-30 процентов от последующей перепродажи. Загреб, в свою очередь, предлагал лишь 1 млн.

Заметим, воспитанник Карпат перешел в Лех в январе 2017 года. В текущем сезоне 27-летний Костевич сыграл 26 матчей, забил 1 гол и 4 раза ассистировал партнерам. 30 июня у него истекает контракт с клубом.

"Им это все до задницы": новая зарплата футболистов – Костевича, Бутко и других украинцев постиг громкий обвал в Польше