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Лех не отпустил Костевича в Динамо Загреб – стало известно, почему трансфер сорвался

14:53 66 Читати українською
Лех не отпустил Костевича в Динамо Загреб – стало известно, почему трансфер сорвался
Владимир Костевич / ФК Лех Познань

Защитник польского Леха мог продолжить карьеру в загребском Динамо, которое сделало предложение о трансфере.

Летом 2019 года Динамо Загреб могло подписать Владимира Костевича. Хорватский клуб не сумел достичь согласия с Лехом об условиях перехода украинца.

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Как стало известно "Футбол 24", Костевич не перешел в Динамо Загреб-за того, что клубы не сумели договориться о финансовых условиях трансфера. Лех хотел получить за Владимира 1,5-2 млн евро, а также 20-30 процентов от последующей перепродажи. Загреб, в свою очередь, предлагал лишь 1 млн.

Заметим, воспитанник Карпат перешел в Лех в январе 2017 года. В текущем сезоне 27-летний Костевич сыграл 26 матчей, забил 1 гол и 4 раза ассистировал партнерам. 30 июня у него истекает контракт с клубом.

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Источник: Футбол 24
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Теги
Главное Трансферы Украинцы за рубежом Динамо Загреб Динамо Загреб Хорватия Польша Мир Владимир Костевич Владимир Костевич Лех Лех
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