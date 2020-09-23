Лех Василия Кравца деклассировал Аполлон в квалификации Лиги Европы
Состоялся первый матч третьего квалификационного раунда ЛЕ. Читайте отчет на Футбол 24.
Лига Европы, третий квалификационный раунд
Аполлон – Лех – 0:5
Голы: Тиба, 42, 90+2, Исхак, 47, Камински, 58, Сикора, 81
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Несмотря на некоторое преимущество хозяев на старте поединка, именно полякам удалось открыть счет. Пропущенный гол заставил игроков с Кипра опустить руки.
После перерыва футболисты Леха поймали кураж и еще 4 раза отличились в воротах соперника.
В заявку гостей на матч против Аполлона попал украинский игрок Василий Кравец, но защитник наблюдал за феерией своих партнеров со скамейки запасных. В заключительном матче квалификации Лиги Европы Лех встретится с победителем пары Шарлеруа – Партизан.
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