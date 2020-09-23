Состоялся первый матч третьего квалификационного раунда ЛЕ. Читайте отчет на Футбол 24.

Лига Европы, третий квалификационный раунд

Аполлон – Лех – 0:5

Голы: Тиба, 42, 90+2, Исхак, 47, Камински, 58, Сикора, 81

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Несмотря на некоторое преимущество хозяев на старте поединка, именно полякам удалось открыть счет. Пропущенный гол заставил игроков с Кипра опустить руки.

После перерыва футболисты Леха поймали кураж и еще 4 раза отличились в воротах соперника.

В заявку гостей на матч против Аполлона попал украинский игрок Василий Кравец, но защитник наблюдал за феерией своих партнеров со скамейки запасных. В заключительном матче квалификации Лиги Европы Лех встретится с победителем пары Шарлеруа – Партизан.

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