Лех Костевич уволил бывшего наставника сборной Польши Навалку

Польский Лех, в котором выступает Владимир Костевич, остался без тренера.

Главный тренер познанского Леха Адам Навалка был уволен с поста наставника команды, о чем сообщает официальный сайт клуба. Заметим, что за польский Лех выступает украинский защитник Владимир Костевич.

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Навалка возглавил команду украинца только в начале текущего сезона. После 27 туров Лех занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата Польши и имеет в активе 40 очков.

Заметим, что Навалка также известен своей работой во главе сборной Польши, где он работал в течение 5 лет – с 2013 по 2018 год.

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