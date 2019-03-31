toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ РОМА - НАПОЛИ

Лех Костевич уволил бывшего наставника сборной Польши Навалку

14:45 9 Читати українською
Лех Костевич уволил бывшего наставника сборной Польши Навалку
Адам Навалка / Соцсети

Польский Лех, в котором выступает Владимир Костевич, остался без тренера.

Главный тренер познанского Леха Адам Навалка был уволен с поста наставника команды, о чем сообщает официальный сайт клуба. Заметим, что за польский Лех выступает украинский защитник Владимир Костевич.

Дитятьев помог Краковии победить Гурник и подняться на 4 место

Навалка возглавил команду украинца только в начале текущего сезона. После 27 туров Лех занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата Польши и имеет в активе 40 очков.

Заметим, что Навалка также известен своей работой во главе сборной Польши, где он работал в течение 5 лет – с 2013 по 2018 год.

"Романчук програв конкуренцію у збірній Польщі". Чому Костевич у Леху – під загрозою, а до Шевченка – велика повага

Теги
Украинцы за рубежом Мир Владимир Костевич Владимир Костевич Лех Лех Адам Навалка Адам Навалка
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
39
мин
Рома
16:00
Наполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук