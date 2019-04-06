Лех Костевича уступил Лехии

Бельгия — 00:29 19
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Дубль и удаление Малиновского в видеообзоре матча Генк – Гент
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Бавария – Боруссия Д: гости тотально разочаровали, Мюнхен разбил их стандартами и открыл себе путь к чемпионствуГермания — 6 апр 304
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Малиновский оформил дубль за Генк в матче против Гента Яремчука и БезусаБельгия — 6 апр 193
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