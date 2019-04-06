Лех Костевича уступил Лехии

Лидер чемпионата Польши Легия минимально переиграла Лех с Костевич в составе (1:0).

Чемпионат Польши, 29-й тур

Лехия – Лех – 1:0

Голы: Собех, 11

Лехия минимально переиграла Лех. Единственный гол в матче на счету Собех на 11-й минуте. Костевич вышел в стартовом составе Леха и отыграл весь матч, но результативными действиями не отметился.

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Таким образом, Лехия набрала 60 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Польши Лех с 43 пунктами остался на 7 позиции.