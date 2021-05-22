Познанский Лех не может определиться с будущим Василия Кравца.

Лех недавно объявил о прекращении сотрудничества с Василием Кравцом, но сейчас главный тренер просит клуб вернуть украинца в познанский клуб, сообщает sport.pl.

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Поляки сомневаются, что им удастся усилить защитное звено желанными трансферами, поэтому Василий мог бы выручить в этой ситуации. Кравец играл за Лех на правах аренды, а его контракт с испанским Леганесом еще рассчитан на два года.

Отметим, что Кравец в прошлом сезоне сыграл 27 матчей на клубном уровне, отметившись одним ассистом.

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