Лех изменил мнение о Кравце – украинец еще может пригодиться полякам
Познанский Лех не может определиться с будущим Василия Кравца.
Лех недавно объявил о прекращении сотрудничества с Василием Кравцом, но сейчас главный тренер просит клуб вернуть украинца в познанский клуб, сообщает sport.pl.
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Поляки сомневаются, что им удастся усилить защитное звено желанными трансферами, поэтому Василий мог бы выручить в этой ситуации. Кравец играл за Лех на правах аренды, а его контракт с испанским Леганесом еще рассчитан на два года.
Отметим, что Кравец в прошлом сезоне сыграл 27 матчей на клубном уровне, отметившись одним ассистом.
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