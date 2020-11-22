Польский Лех Богдана Бутко и Василия Кравца не удержал победу в матче с Ракувом. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Екстракляса, 10-й тур

Лех – Ракув – 3:3

Голы: Исхак, 32, Модер, 48 (пен). Рамирез, 52 – Иви, 13 Завада, 31 Шелаговски, 90+2

Украинцы Бутко и Кравец начинали матч против Ракува на скамейке запасных. Уверенных действий защитников как раз не хватало в матче, ведь уже в первом тайме Лех пропустил дважды, сумев отыграть лишь один мяч.

Кравец помог Леху вырвать ничью в поединке с Краковией

Сразу после перерыва Модер реализовал 11-метровый и сравнял ситуацию на табло. За несколько мгновений команда украинцев вышла вперед впервые в матче. На 88 минуте на поле появился Богдан Бутко, а Василий Кравец так и просидел весь матч на скамейке. Казалось, что Лех одержит победу над фаворитом, однако Ракув сравнял счет уже в добавленное арбитром время.

Невероятные 3:3, однако досадная ничья для Леха, который расположился десятым. Ракув возглавил турнирную таблицу Екстраклясы, хотя Легия – ближайший преследователь – еще имеет матч в запасе и может стать лидером.

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