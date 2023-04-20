Лига конференций, 1/4 финала, ответные матчи

Фиорентина – Лех – 2:3 (первый матч – 4:1)

Голы: Соттиль, 78, Кастровилли, 90+2 – Соуза, 9, Вельде, 64 (п.), Собех, 69

АЗ – Андерлехт – 2:0 (4:1 – по пенальти) (первый матч – 0:2)

Голы: Павлидис, 4 (п.), 14

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Сверхзадачей для Леха было отыграть три мяча у Фиорентины. Уже на 9-й минуте Соуза зажег надежду в сердцах фанатов познанцев, добив мяч песле скидки от соперника. До перерыва "фиалки" больше не дали шансов полякам, однако и сами не реализовали свои моменты. После отдыха Лех в течение 5 минут совершил, казалось, невозможное: Вельде с пенальти сделал счет 0:2 (после фола Терзича), а затем Собеху оставалось попасть в пустые ворота в результате удачной комбинации.

К сожалению, удержать необходимое преимущество полякам не удалось – Соттиль после розыгрыша стандарта точно добил сферу в правый угол. Уже в добавленное время Кастровилли наказал поляков за риск, забив второй гол Фиорентины и вывел ее в полуфинал (впервые с 2008 года). Грузинский полузащитник Динамо Гио Цитаишвили уже традиционно провел весь матч в запасе.

Нидерландский АЗ на своем поле планировал взять реванш у Андерлехта за поражение 0:2. Уже к пятнадцатой минуте алкмаарцы вели 2:0, довольно быстро выровняв шансы на проход в следующий раунд соревнований – Вангелис Павлидис оформил дубль. Сначала грек отличился с пенальти, а через 10 минут закатил сферу в пустые ворота (после длинного разрезного паса с середины поля на правый фланг Йенс Одгор отдал хавбеку в район одиннадцатиметровой отметки).

Второй тайм голов не принес и игра перешла в овертаймы. Одгор на 112-ой все-таки забил, но офсайд оставил счет без изменений. В серии послематчевых пенальти больше повезло АЗ – Вертонген и Сарделла не сумели переиграть Мэтью Райана.

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