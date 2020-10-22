Защитник Леха Василий Кравец остался в запасе на матч против Бенфики в Лиге Европы, информирует официальный Твиттер клуба.

Бутко во второй раз стал игроком польского Леха – там выступает двое украинцев

Как сообщает Sport.pl, такое решение главного тренера удивило многих, ведь польские СМИ прогнозировали, шо Пухач будет играть в полузащите, а Кравец слева в обороне, как это было в предыдущих матчах. Точно не сыграет в поединке украинец Богдан Бутко – он травмирован.

Заметим, поединок между Лехом и Бенфикой состоится сегодня, 22 октября, начало в 19:55.

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