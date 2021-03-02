Защитник Шахтера Давид Хочолава готовится к непростой дуэли с Агробизнесом в 1/4 финала Кубка Украины.

"Разобрали Агробизнес: есть футболисты, которые поиграли в Премьер-лиге, и в целом хорошая команда, идет на первом месте.

Каштру анонсировал изменения в составе Шахтера на матч Кубка Украины против Агробизнеса

Легкой прогулки не будет, но наша задача – пройти дальше и в итоге выиграть Кубок. Этот турнир отличается своим напряжением: все стадии из одного матча, за 90 минут нужно решать все", – цитирует Хочолаву официальный сайт Шахтера.

Добавим, что "горняки" встретятся с Агробизнесом завтра (3 марта), начало матча в 19:00.

"У Шахтаря більше шансів на фінал, ніж у Динамо": Федецький – про жереб ЛЄ, настанову киянам і "лихоманку" Фонсеки