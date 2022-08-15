"Легко показывать пальцем на Магуайра, легко показывать пальцем на Роналду, Рашфорда или Санчо. На мой взгляд, с тех пор как Фернандеш стал выступать в АПЛ, у него была отличная статистика. Он забивает голы и отдает голевые передачи, но он выглядит как худший одноклубник.

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Я играл с такими ребятами, как он, на них все злились. Будь это Поль Погба, его уничтожили бы в средствах массовой информации. Фернандешу легко все сходит с рук. Легко сказать: "Магуайр, Роналду, Рашфорд, Санчо". Я не помню, когда Фернандеш в последний раз играл достойно.

Каждый раз, когда кто-то теряет мяч, каждый раз, когда он сам теряет мяч, он машет руками на партнеров по команде, машет руками на скамейку запасных. Бруну мог бы отдать тебе пас, но выбивает мяч за пределы поля. Вот такой игрок Фернандеш. Худший из возможных партнеров по команде", – сказал Агбонлахор для Talksport.

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